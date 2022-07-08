مع إعلان الطوارئ المائية.. المغرب يتحرك لمحاربة تبذير المياه

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مع موجة الجفاف الأشد التي يشهدها المغرب منذ ثلاثة عقود، أعلنت المملكة عن إطلاق حملة تواصلية واسعة النطاق للتوعية بضرورة الحد من تبذير الماء، بالنظر لحساسية الوضع الحالي.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع إعلان وزارة التجهيز والماء المغربية حالة "الطوارئ المائية" في مواجهة موجة الجفاف غير المسبوقة التي تعرفها المملكة، والتي بدأت تثير المخاوف من نقص حاد في المياه خصوصا خلال صيف هذه السنة.

وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية على مستوى المملكة، يعرف منحى استهلاك المياه ارتفاعا متزايدا، داعية المواطنين للإحجام عن ممارسة أي شكل من أشكال التبذير حفاظا على الموارد الحالية من المياه وضمانا للتوزيع العادل لهذه المادة الحيوية.

وإذا كانت آثار الجفاف تقتصر عموما على المناطق القروية وتترك انعكاسات على القطاع الزراعي، فإن موجة الجفاف التي شهدها المغرب هذه السنة امتدت إلى معظم المناطق والجهات بالمملكة، مما بات ينذر بمواجهة "شبح العطش" في فترة الصيف.

وسجلت نسبة ملئ السدود تراجعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث بلغت إلى غاية شهر مايو 34.4 في المائة، بينما قدرت بـ 51.2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

تدبير استهلاك الماء

وتهدف الحملة التي أطلقها المغرب للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الماء بين مختلف شرائح المجتمع، سواء في المدن أو القرى، وشملت أيضا الفلاحين، عبر فقرات توعوية يتم عرضها في القنوات العمومية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتقوم الحملة التي انطلقت الأسبوع الماضي والمتواصلة على مدى شهرين، بعرض شهادات لمواطنين مغاربة تلخص حجم معاناتهم في مواجهة معضلة نقص الماء، وما لذلك من انعكاس على حياتهم اليومية.

ويقول محمد الهلالي فاعل جمعوي في محافطة طاطا التي تعتبر من المحافظات الأكثر تضررا من موجة الجفاف، أن عدد من المناطق في طاطا تعاني من نقص حاد في المياه مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما ينعكس جليا على حياة السكان.

ويرجع الهلالي الأسباب وراء شح المياه، إلى تضاءل كميات التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، إلى جانب انتشار بعض الزراعات الدخيلة على المنطقة، ويخص المتحدث بالذكر فاكهة البطيخ الأحمر الذي يستنزف على حد قوله كميات كبيرة من مياه السقي والتي باتت تضعف الفرشة المائية في المنطقة.

ويشدد الهلالي في تصريح لـسكاي نيوز عربية، على الأهمية التي تكتسيها الحملات التي تندرج في إطار معالجة إشكالية ندرة الماء وترشيد استهلاكه واستعمالاته المنزلية أو الفلاحية، سواء تعلق الأمر بالحملات التي تطلقها الحكومة أو تلك التي تقودها فعاليات المجتمع المدني.

وضع مقلق

ويحذر العديد من المختصين في المجال البيئي من المخاطر الناجمة عن ندرة المياه والإجهاد المائي الذي تعيشه المملكة، بسبب التغيرات المناخية.

ويعتبر محمد بنعبو، الخبير في مجال التنمية المستدامة والمناخ، أن إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية يؤكد حساسية الوضع الحالي، مشيرا إلى أن نسبة ملئ السدود بلغت حوالي 34 في المائة وهو رقم متدني يدعو للقلق.

ويضيف بنعبو، في تصريح لـسكاي نيوز عربية إلى أن العديد من الآبار المملوكة لمواطنين قد جفت في مناطق نائية مختلفة في المملكة، مما أثر بشكل واضح على عملية التزود بالماء الصالح للشرب خلال الفترة الصيفية التي يصل فيها استهلاك المياه ذروته.

ولاحتواء الآثار الوخيمة للجفاف على المملكة وفي ظل المؤشرات السلبية المرتبطة بندرة المياه خلال الموسم الحالي، شدد الخبير البيئي، على ضرورة تظافر الجهود من قبل الجميع لتخطى هذه الظرفية الصعبة.

ويلفت بنعبو، إلى أهمية الحملة الواسعة التي أطلقها المغرب لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة الحفاظ على الماء في ظل الوضعية المقلقة الناجمة عن ندرة الماء بالتزامن مع الفترة الصيفية والتي يزداد فيها الاستهلاك والطلب على هذه المادة.

كما يلفت المتحدث، إلى حجم الأضرار التي تطال قطاعات اقتصادية حيوية بفضل الوضع الحالي، والتي تأتي على رأسها الفلاحة وإنتاج الطاقة الكهربائية الموجهة للمنشآت الصناعية في المملكة.

تحلية مياه البحر

وتعتبر تحلية مياه البحر من بين الحلول التي يطرحها المغرب في مواجهة إشكال ندرة المياه، في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف وما يشكله ذلك من تهديد لأمنه المائي.

ويضم المغرب الذي يتوفر على 3500 كيلومتر من الواجهة البحرية، عدد من محطات تحلية المياه موزعة على مدن عديدة من بينها العيون وبوجدور وطانطان ومركز أخنفير، إلى جانب محطة أكادير التي تعتبر من ضمن أكبر المشاريع في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، بسعة 275 ألف متر مكعب في اليوم في مرحلة أولى.

كما أعلنت المملكة عن مشروع لإنجاز محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء، هي الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، حيث يتوقع أن تصل طاقة هذه المحطة إلى 300 مليون متر مكعب في اليوم.

ويلفت بنعبو، إلى أن المملكة وإلى جانب مشاريع إنجاز محطات تحلية المياه والتي يرتقب أن تتجاوز 20 محطة، تشتغل أيضا على بناء السدود لتجميع كميات أكبر من المياه خلال فترة التساقطات المطرية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.