حادث سير مروع في أسوان.. قتلى وجرحى بطريق أبو سمبل

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لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، الخميس، في حادث انقلاب حافلة على طريق أبو سمبل في محافظة أسوان المصرية.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن طريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان شهد، صباح الخميس، وقوع حادث تصادم حافلة ركاب بسيارة "ثلاجة"، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ اللازم.