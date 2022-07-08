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عباس يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله

8
JULY
2022
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حسبما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.
 
وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن" للمنطقة.
 
وأضاف أن غانتس "قدم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى".
 
وقال غانتس على "تويتر": "التقيت الليلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، وعقد الاجتماع بمناسبة عيد الأضحى، وكذلك للتنسيق الأمني والمدني قبيل زيارة الرئيس الأميركي".
 
وأضاف: "عقد الاجتماع بروح طيبة وأجواء إيجابية. تحدثنا أيضا عن استمرار التنسيق والتعاون الأمني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومنع أي خطوات تصعيديه من شأنها أن تمس أمن وسلامة المواطنين بدولة إسرائيل".
 
ويزور بايدن المنطقة لأول مرة منذ تنصيبه خلال شهر يوليو الجاري، حيث سيلتقي مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.
 
وفي موجة عنف بدأت أواخر مارس الماضي، قتل 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، في هجمات نفذها فلسطينيون، وقتل 3 من المهاجمين خلالها.
 
وفي المقابل، كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في الضفة، حيث قتل 50 فلسطينيا من بينهم نشطاء ومدنيون.
روسيا اليوم
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