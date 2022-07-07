تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بمقدار ملياري دولار

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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد انخفاض تجاوز 1.6 مليار دولار في مايو.

وذكر المصرف المركزي أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 33.375 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، انخفاضا من 35.495 مليار دولار قبل شهر، مقارنة بنحو 37.12 مليار دولار في نهاية شهر نيسان.

على جانب آخر، كشف البنك المركزي المصري عن وصول قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يونيو 2022، إلى نحو 7.314 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 7.398 مليار دولار في مايو، بحسب صحيفة "أموال الغد".

فيما كشفت البيانات عن وصول حجم العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي إلى 26.017 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 28.051 مليار دولار بنهاية مايو 2022.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي سجل سالب 305.1 مليار جنيه في مايو (نحو سالب 16.1 مليار دولار)، مقابل سالب 239.4 مليار جنيه في أبريل، بتراجع قدره 3.5 مليار دولار تقريبا.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في شهري مارس وأبريل الماضيين بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار.