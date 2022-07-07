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الرأي -"فايسبوك" فضح زوجاً حاول قتل زوجته

7
JULY
2022
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قاد مشهد انتشر فجأة في الساعات الأخيرة على منصة «فيسبوك» يظهر فيه زوج يحاول قتل زوجته، إلى توقيف الزوج، لتقرر النيابة العامة المصرية حبسه على ذمة التحقيقات.

مصادر أمنية أفادت بأنه عقب انتشار «المقطع المصور» تحركت فرقة أمنية، وتبين أن شاباً يعتدي بقسوة على زوجته، وأن المشهد صور في مدينة رأس البر الساحلية، في محافظة دمياط (شمال دلتا مصر)، وتم تحديد هوية الزوجين، وتوقيف الزوج.

وأفادت مصادر بأن الزوج اعترف بالواقعة، وادعى انه كان يجبر زوجته على العودة له، بعد أن رفضت وأصرّت على الانفصال، وان المشهد صور من دون علمه.

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