القاهرة24- تفاصيل جديدة عن مذبحة الريف الأوروبي ... ماذا كشفت التحقيقات ؟

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كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 5 أشخاص على يد عامل بمزرعة، المعروفة إعلاميا باسم مذبحة الريف الأوروبي.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم، اتهاما بقتل 5 أشخاص، ومحاولة التعدي على أنثى ووضع مواد مخدرة للمجني عليهم، حيث قام بقتل مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد.

وقال المتهم أثناء التحقيق أن الطفلين الصغيرين قاما بالجري خارج المزرعة لحظة قيامه بطعن المجني عليها الأولى، وعند ملاحظته خروجهم من الغرفة قام بالجري وراءهم كي يقوم بقتلهم بسبب صراخهم.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا في يوم 26 مايو بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وبدأت النيابة إجراءاتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبين تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات.

كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.