إحتفال قصر ملكي بخطوبة أميرة ... فمن هي؟

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احتفل القصر الملكي في الأردن بخطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وأقيم حفل الخطوبة بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، وزوجته صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

ولدت الأميرة إيمان بمدينة عمان في 27 سبتمبر 1996، وهي ابنة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين وابنة الملكة رانيا العبد الله، وهي البنت الأولى لهما والثانية في ترتيب العرش بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

أنهت الأميرة إيمان دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمان الدولية (IAA)، وفي 4 حزيران عام 2014 تخرجت في المرحلة الثانوية، وحصلت على جائزة في علوم الرياضة، وجائزة في مبحث العلاقات الدولية.

يشار إلى أن الأميرة إيمان تتابع حالياً دراستها الأكاديمية في جامعة جورجتاون في مدينة واشنطن الأمريكية

اما جميل ألكساندر ترميوتس ولد في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية.