living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: مشهد لا يحتمل... هذه آخر كلمات ضحية القرش القاتل !

4
JULY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في مشهد لا يحتمل ظهرت السائحة النمساوية في آخر لحظاتها قبل أن تلقى حتفها بعضة سمكة قرش في خليج سهل حشيش جنوب الغردقة في مصر.

فقد كانت المتقاعدة النمساوية إليزابيث سوير تسبح في المياه الضحلة مستخدمة أنبوب التنفس ذي الزعانف بالقرب من الشاطئ حين هاجمها "القاتل"، بعد أن أكدت لشريكها: "أنها ستعود خلال لحظات" .

إلا أن السمكة غدرت بها، فيما وثقت كاميرات السائحين هناك لقطات مرعبة للسيدة وهي تحاول الفرار، بعد أن تحولت المياه حولها إلى اللون الأحمر، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من أن المتفرجين المرعوبين حاولوا تشتيت انتباه القرش، الذي يُعتقد أنه إما قرش ماكو أو قرش أوشيانيك أبيض، إلا أن أياً منهم لم يقفز لنجدة المرأة البالغة من العمر 68 عاماً

ولاحقاً أعلنت السلطات المصرية أن السيدة الستينية نُقلت إلى مستشفى النيل الخاص، فاقدة ساقها وذراعها، لكن تعذر إنعاشها، فماتت على الأرجح بنوبة قلبية.

كما أوضح مسؤول مصري فضل عدم الكشف عن اسمه، أنها بالكاد كانت على قيد الحياة عندما تم نقلها يوم الجمعة الماضي، مضيفاً أن محاولات الطاقم الطبي لإنعاشها باءت بالفشل.

يشار إلى أن سائحة رومانية لقيت حتفها في هجوم لسمكة قرش خلال عطلة كانت تقضيها في مصر، ما يجعله ثاني هجوم قاتل لأسماك القرش في الأيام الأخيرة هناك.

وكانت سمكة قرش هاجمت قبل عامين 3 أشخاص بينهم سائحان بشواطئ البحر الأحمر جنوب سيناء في مصر.

وفي عام 2010، وقعت خمس هجمات لأسماك القرش في شرم الشيخ وأصيب خلالها ثلاثة سياح روس وسائح أوكراني وألماني بجروح.

فيما توفيت السائحة الألمانية، 71 عاما، من منتجع ريناتا سيفرت، متأثرة بجراحها.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout