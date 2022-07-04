بالصور: مشهد لا يحتمل... هذه آخر كلمات ضحية القرش القاتل !

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في مشهد لا يحتمل ظهرت السائحة النمساوية في آخر لحظاتها قبل أن تلقى حتفها بعضة سمكة قرش في خليج سهل حشيش جنوب الغردقة في مصر.



فقد كانت المتقاعدة النمساوية إليزابيث سوير تسبح في المياه الضحلة مستخدمة أنبوب التنفس ذي الزعانف بالقرب من الشاطئ حين هاجمها "القاتل"، بعد أن أكدت لشريكها: "أنها ستعود خلال لحظات" .



إلا أن السمكة غدرت بها، فيما وثقت كاميرات السائحين هناك لقطات مرعبة للسيدة وهي تحاول الفرار، بعد أن تحولت المياه حولها إلى اللون الأحمر، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وعلى الرغم من أن المتفرجين المرعوبين حاولوا تشتيت انتباه القرش، الذي يُعتقد أنه إما قرش ماكو أو قرش أوشيانيك أبيض، إلا أن أياً منهم لم يقفز لنجدة المرأة البالغة من العمر 68 عاماً



ولاحقاً أعلنت السلطات المصرية أن السيدة الستينية نُقلت إلى مستشفى النيل الخاص، فاقدة ساقها وذراعها، لكن تعذر إنعاشها، فماتت على الأرجح بنوبة قلبية.



كما أوضح مسؤول مصري فضل عدم الكشف عن اسمه، أنها بالكاد كانت على قيد الحياة عندما تم نقلها يوم الجمعة الماضي، مضيفاً أن محاولات الطاقم الطبي لإنعاشها باءت بالفشل.



يشار إلى أن سائحة رومانية لقيت حتفها في هجوم لسمكة قرش خلال عطلة كانت تقضيها في مصر، ما يجعله ثاني هجوم قاتل لأسماك القرش في الأيام الأخيرة هناك.



وكانت سمكة قرش هاجمت قبل عامين 3 أشخاص بينهم سائحان بشواطئ البحر الأحمر جنوب سيناء في مصر.



وفي عام 2010، وقعت خمس هجمات لأسماك القرش في شرم الشيخ وأصيب خلالها ثلاثة سياح روس وسائح أوكراني وألماني بجروح.



فيما توفيت السائحة الألمانية، 71 عاما، من منتجع ريناتا سيفرت، متأثرة بجراحها.