living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجزائر تستعد للاستعراض العسكري "الأضخم" منذ سنوات

4
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن بيان صادر عن ولاية الجزائر، عن توفير عدة حافلات وقطارات لنقل المواطنين الراغبين في حضور الاستعراض العسكري الذي سينظم بمناسبة الذكرى الـ60 لاستعادة السيادة الوطنية.
 
وسيجري تنظيم الاستعراض العسكري الكبير بداية من صباح يوم الثلاثاء 5 يونيو، على امتداد الطريق السريع المقابل لجامع الجزائر، نحو حي مختار زرهوني المعروف بحي الموز.
 
وقال البيان إن ولاية الجزائر اتخذت جملة من التدابير لضمان راحة وأمن المواطنين في أثناء متابعة الاستعراض وهي تتمثل في ما يأتي:
 
توفير وسائل النقل الجماعي المختلفة (حافلات وقطارات)، وبالمجان، لنقل المواطنين الراغبين في متابعة الاستعراض في نقاط محدّدة بكل بلديات العاصمة، ذهابا وإيابا.
 
توفير مياه الشرب بالكميات الكافية لمتابعي الاستعراض، وتوفير دورات المياه بالعدد الكافي في عين المكان.
 
تجنيد فعاليات المجتمع المدني لتأطير المواطنين والسهر على راحتهم في أثناء الاستعراض.
 
كما نشرت الولاية جدولا يوضّح النقاط التي تنطلق منها حافلات نقل المتابعين، ومواعيد انطلاق القطار أيضا.
 
يشار إلى أن الجيش الوطني الشعبي الجزائري ينظم  يوم الثلاثاء 5 يونيو، الاستعراض العسكري "الأضخم" منذ عدّة سنوات، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية.
 
وأفيد بأن الإشراف على الاستعراض العسكري غير المسبوق، منذ أزيد من 33 عاما، سيتولاه الرئيس الجزائري والقائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.
 
كما يأتي هذا الاستعراض "ترسيخا للتقاليد العسكرية العريقة للجيش الوطني الشعبي"،  وسيبث مباشرة عبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout