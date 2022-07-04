living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأردن.. إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية كارثة الغاز

4
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأحد، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.
 
وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال الخصاونة إن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة أخرى من المسؤولين في الشركة.
 
وأضاف الخصاونة أن إنهاء الخدمات طال أيضا مدير عام الهيئة البحرية.
 
ولفت إلى أن الحكومة ستعلن عن نتائج التحقيق بصورة كاملة في حادثة تسرب غاز الكلورين السام في وقت لاحقا اليوم، مؤكدا أنه أظهر وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَهاون معه.
 
وقال الخصاونة إنه سيتم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم.
 
وكان 13 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب نحو 260 آخرين، إثر حدوث تسرب غاز الكلورين، بعدما وقع صهريج يحمله أثناء عملية نقله إلى سفينة راسية عند رصيف الميناء. 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout