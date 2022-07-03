إثيوبيا تبدأ الملء الثالث لـ سد النهضة ومصر تعتبره قضية وجودية لشعبها

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كشف خبير مصري أن الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي سيبدأ الأسبوع المقبل، وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه من المتوقع وصول بحيرة السد إلى مستواها الذي وصلت إليه في 19 أغسطس الماضي بإجمالي 8 مليارات م3 نهاية هذا الأسبوع، على أن يبدأ التخزين الثالث بداية الأسبوع القادم ولمدة شهر.

كما أشار إلى أن التخزين سيتم حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس في حالة استمرار بوابتي التصريف، أو نهاية يوليو في حالة غلقهما، بهدف تخزين حوالي 5 مليارات م3، وحينئذ يغمر الفيضان الممر الأوسط من جديد.

وأضاف أنه رغم تغطية السحب معظم منطقة سد النهضة، اليوم الأحد، إلا أنه يمكن من خلال صور الأقمار الصناعية معرفة عدم وصول البحيرة إلى مستوى العام الماضي.

وفي بداية يونيو/حزيران الماضي التقطت الأقمار الصناعية صوراً كشفت أن السلطات الإثيوبية تواصل تعلية الممر الأوسط في السد وتفريغ بعض السدود الأخرى استعداداً لموسم الفيضان والتخزين.

فقد كشفت الصور استمرار العمل في رفع الممر الأوسط لسد النهضة، حيث تستهدف إثيوبيا الوصول إلى منسوب 595 م منذ التخزين الأول صيف 2020.

وكان مدير سد النهضة الإثيوبي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ" العربية"، احتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، مشيرا إلى أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين مستبعداً إيقاف عملية الملء الثالث ومعتبراً أنها عملية تلقائية.

وجددت مصر تأكيدها على أن سد النهضة يرتبط بقضية وجودية لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد، الذي يثير قلق القاهرة والخرطوم على حصصهما من الماء ويثير خلافاً بين الدول الثلاث.