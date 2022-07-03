living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المقداد وعبد اللهيان بحثا سبل تطوير التعاون الثنائي واخر المستجدات في المنطقة

3
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ووزير الخارجية
الايراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به في المجالات كافة اضافة الى اخر المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشاد الجانبان بالتنسيق والتشاور المنتظم القائم بين البلدين مؤكدين اهمية استمراره لمواجهة المخططات الغربية التي تستهدف سوريا وايران .كما تم بحث سبل التعامل مع التطورات في المنطقة ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها حاليا ..

واكد المقداد تطابق وجهات النظر السورية الايرانية ازاء التطورات في المنطقة وضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى بين سوريا وايران لتجاوز اثار الاجراءات القسرية احادية الجانب المفروضة على البلدين من قبل الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها الغربيين ..

من جهته اكد الوزير عبد اللهيان ان العلاقات السورية الايرانية علاقات استراتيجية، لافتا الى حرص ايران على تعزيز وتوسيع هذه العلاقات. ولا سيما في المجال الاقتصادي وذلك عبر ارساء قواعد متينة لعلاقات اقتصادية طويلة الامد.

واستعرض الوزير الايراني اخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات في فيينا حول الملف النووي الايراني والعراقيل التي تضعها الولايات المتحدة امام العودة لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout