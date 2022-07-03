المقداد وعبد اللهيان بحثا سبل تطوير التعاون الثنائي واخر المستجدات في المنطقة

A + A -

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ووزير الخارجية

الايراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به في المجالات كافة اضافة الى اخر المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشاد الجانبان بالتنسيق والتشاور المنتظم القائم بين البلدين مؤكدين اهمية استمراره لمواجهة المخططات الغربية التي تستهدف سوريا وايران .كما تم بحث سبل التعامل مع التطورات في المنطقة ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها حاليا ..

واكد المقداد تطابق وجهات النظر السورية الايرانية ازاء التطورات في المنطقة وضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى بين سوريا وايران لتجاوز اثار الاجراءات القسرية احادية الجانب المفروضة على البلدين من قبل الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها الغربيين ..

من جهته اكد الوزير عبد اللهيان ان العلاقات السورية الايرانية علاقات استراتيجية، لافتا الى حرص ايران على تعزيز وتوسيع هذه العلاقات. ولا سيما في المجال الاقتصادي وذلك عبر ارساء قواعد متينة لعلاقات اقتصادية طويلة الامد.

واستعرض الوزير الايراني اخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات في فيينا حول الملف النووي الايراني والعراقيل التي تضعها الولايات المتحدة امام العودة لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة