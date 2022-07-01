مصر.. والدة المذيعة المغدورة شيماء جمال تروي اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها

A + A -

روت والدة المذيعة المصرية شيماء جمال التي لقيت مصرعها على يد زوجها الذي يعمل بجهة قضائية، اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها.

وقالت والدة الضحية في التفاصيل، إن القاتل، زوج نجلتها، ذهب معها إلى قسم الشرطة وأنهما حررا محضرا معا بتغيبها، لافته إلى أنه كان يصف لها آخر مكان رآها فيه بشكل طبيعي وكأن شيء لم يحدث، قائلة "دا أسد بلع بنتي".

وأشارت في حديث لموقع "البوابة نيوز" المحلي إلى أن المتهم قال لنجلتها قبل أن يغدر بها: "تعالي أوريكي الفيلا الجديدة في المريوطية.. والعجل اللي هندبحه في عيد الأضحي.. وطلب منها جلب كل أوراقها وملابسها ومفاتيح الشقة".

وذكرت أنه "مهما بلغت الخلافات ما بينهما، ليس سبب أو مبرر بقتلها بهذه الطريقة، وكانت هناك حلول كثيرة مثل الطلاق".

ونفت الأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية، حول تغيب ابنتها 3 أسابيع، مشيرة إلى أن ابنتها تغيبت لمدة أسبوع واحد قبل وقوع الحادث.