living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما أبرز ما تضمنته مسودة الدستور التونسي المقترحة للاستفتاء؟

30
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشر الرئيس قيس سعيّد، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية الدستور الجديد المطروح للاستفتاء.
وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأنّ الدستور المقترح للاستفتاء "يتضمن تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع المزيد من الصلاحيات للرئيس".
وأشارت إلى أنّ الدستور المقترح للاستفتاء "يحدّ من دور البرلمان باستثناء الرقابة على الرئيس أو الحكومة".
وأضافت الجريدة أنّ "الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم لحين انتخاب برلمان جديد كما هو متوقع في كانون الأول/ديسمبر المقبل".
وذكرت الجريدة الرسمية، أن "الدستور التونسي المقترح للاستفتاء يمنع القضاة من الإضراب"، و"يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر".
كما يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين".

نقابة الصحافيين: تأييد ومعارضة ومقاطعة الاستفتاء مواقف يجب احترامها
من جانبها، دعت نقابة الصحافيين التونسيين إلى "ضمان حق كل الأطراف التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية في التعبير عن مواقفها في الإعلام"، مشيرةً إلى أنّ دور هيئة الانتخابات هو "ضمان التعددية والإنصاف وحق كل الآراء في الوصول إلى الإعلام وليس الإقصاء".
وأكدت النقابة أنّ "التأييد والمعارضة والمقاطعة للاستفتاء هي مواقف يجب احترامها وضمان حقها في التعبير"، معتبرةً أنّ "هيئة الاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة تسليط عقوبات على وسائل الإعلام".
وجددت النقابة موقفها الرافض لسياسة "الإقصاء الممنهجة التي تعتمدها إدارة مؤسسة التلفزة التونسية".

وفي وقت سابق اليوم، أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد، استعداده لنشر الدستور الجديد بعد ختمه في الجريدة الرسمية، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو المقبل.
وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 حزيران/يونيو الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.
بدورها، أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الإثنين، أنّ رئيس لجنة صياغة الدستور، الصادق بلعيد، سلّم مسوّدة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.
وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، إضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس موقت وعزله للعشرات من القضاة.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout