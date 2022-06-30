الكنيست يحل نفسه ويحدد موعد الانتخابات القادمة في 1 نوفمبر

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صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس على حل نفسه، وأقر تحديد موعد الانتخابات القادمة في 1 نوفمبر القادم.

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وستتوجه إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في الأول من نوفمبر، بعد أن فشلت محاولة المعارضة لتحديد الانتخابات في 25 أكتوبر بنتيجة 47-57.

وسيصبح يائير لابيد، وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايته ، رئيس الوزراء المؤقت بعد منتصف ليل الجمعة. وسيكون المسؤول الرابع عشر الذي يتولى هذا المنصب، خلفا لنفتالي بينيت، الذي قضى أقصر فترة ولاية رئيسا للوزراء في البلاد.

وانهارت الحكومة بعد أكثر من عام بقليل من تشكيلها، بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي قضى 12 عاما في السلطة على يد ائتلاف من الأحزاب المتباينة أيديولوجيا، وهي أول حكومة تضم فصيلا عربيا.