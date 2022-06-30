محمد بن زايد يصدر قرارا يتعلق بأبناء المواطنات بقطاعين هامين

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أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، يوم الخميس، قرارا بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

ووجه الشيخ محمد بن زايد، بإصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار.

كذلك تقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويأتي قرار رئيس الإمارات في إطار حرص الدولة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.