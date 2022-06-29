سوريا تعترف بلوغانسك ودونيتسك

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نقلت "وكالة الأنباء السورية الرسمية" عن وزارة الخارجية أنه "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات، فقد قرر النظام السوري الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أعلن سابقاً خلال لقائه وفداً روسياً وممثلين عن جمهورية دونيتسك استعداد بلاده "للبدء بالعمل على رفع العلاقات... إلى المستوى السياسي" مع الأخيرة.

وفي 21 شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف موسكو باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا. وبعدها بيومين، بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.