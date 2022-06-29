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قتلى مدنيّون وعسكريّون في انفجار سيارة مفخّخة استهدفت موكب مسؤول أمني في عدن

29
JUNE
2022
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قُتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة جنود الأربعاء جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبا لمسؤول أمني يمني شمال مدينة عدن جنوب اليمن، حسبما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال مسؤول أمني في القوات الحكومية طلب عدم الكشف عن اسمه إن السيارة "استهدفت موكب مدير أمن محافظة لحج صالح السيد في حي خور مكسر وسط مدينة عدن".
وبحسب المصدر، قتل أربعة جنود و3 مدنيين على الأقل.
وتابع "فككت قوات الأمن سيارة مفخخة اخرى بالقرب من موقع الانفجار".
وبحسب المصدر فإن السيد "نجا من الحادثة التي دبرها إرهابيون باتوا ينتشرون في عدن لاستهداف القادة الامنيين والعسكريين والصحافيين".
وفي وقت سابق هذا الشهر، قتل صحافي يمني في انفجار عبوة ناسفة في سيارته في عدن.
ولم تتبن أي جهة التفجير. وغالبا ما تشهد مناطق جنوب اليمن انفجارات ناجمة عن سيارات مفخخة أو صواريخ بالستية تتّهم القوات الحكومية المتمردين بالوقوف خلفها.
كما شن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية المتطرفان هجمات على القوات الحكومية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف هذه القوات، خصوصا في مدينة عدن التي تتّخذها الحكومة عاصمة موقتة.
ويشهد اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء.
والحوثيون مدعومون من إيران، في حين يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ عام 2015 القوات الموالية للحكومة.
وتسبّبت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.

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