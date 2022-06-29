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موظف ببنك مصري يستولي على 1.4 مليون جنيه من أموال العملاء (عربي21)

29
JUNE
2022
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أفادت وسائل إعلام مصرية باستيلاء موظف في بنك مصري على أكثر من مليون جنيه من أموال المودعين والهروب إلى أمريكا.
وهذه هي الحادثة الثانية خلال شهر وفي ذات البنك.
ونقل موقع "القاهرة 24" أن نائب مدير فرع المعادي، استولى على مليون و400 ألف جنيه من أموال وحسابات البنك دون وجه حق، عبر استغلال منصبه في الاطلاع على بيانات وحسابات العملاء.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر لـ "القاهرة 24" واقعة سرقة مبالغ ضخمة من البنك الأهلي المصري، من قبل أحد الموظفين العاملين في البنك، وفراره خارج البلاد.

وأكدت المصادر أن الموظف يعمل في البنك الأهلي فرع شبرا، والتحق بالعمل في البنك في 2017، وبحكم منصبه الكبير الذي يسمح له بالاطلاع على بيانات وحسابات العملاء، تمكن من تحويل مبلغ 22 مليون جنيه من حسابات عملاء البنك الأهلي وقام بتحويلها لبنوك أخرى.
واستطاع موظف البنك الأهلي الهروب خارج البلاد والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون علم المسؤولين بالبنك، قبل أن يحول المبلغ داخل مصر لبنوك أخرى والهروب للخارج.
ويمتلك البنك الأهلي المصري أكبر محفظة لودائع العملاء في مصر، 2.40 تريليون جنيه بنهاية شهر أيار/ مايو الماضي بزيادة 40 مليار جنيه، ويمتلك أكبر عدد عملاء في مصر.

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