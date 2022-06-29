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الجزائر.. مشروع قانون يلزم عناصر احتياط الجيش التدرب 30 يوما كل سنة لمدة 25 عاما

29
JUNE
2022
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حدد مشروع قانون الاحتياط العسكري الجديد في الجزائر فترة التعبئة لعناصر الاحتياط بـ25 عاما بعد الخدمة الفعلية، مع وإخضاعهم لتدريبات لمدة لا تتجاوز 30 يوما سنويا.
 
وتناقش لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري مشروع قانون الاحتياط العسكري والذي يهدف إلى تطوير إمكانات وقدرات الجيش بما في ذلك الاحتياط البشري المؤهل والموجه لتدعيم الصفوف في حالة الأزمات.
 
ونص مشروع القانون على إبقاء المدة القانونية للاحتياط في حدود 25  سنة مع إخضاعها لشرط حدود السن بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين، وضبط السن بصورة تمكن من الاحتفاظ بهم في الاحتياط، مع تحديد مدة إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط للتكوين أو لتمرين أو لتجديد المعارف بثلاثين يوما في السنة على الأكثر.
 
ونص مشروع القانون الجديد أيضا على منح الأولوية في الاستدعاء للذين لم يمض إلا 5 سنوات على مغادرتهم صفوف الجيش، وهم "الاحتياط الجاهز"، ليأتي بعدها فئة "الاحتياط الأول" ومدتها عشر أعوام للذين أكملوا فترة الاحتياط الجاهز، وفئة "الاحتياط الثاني ومدتها عشرة أعوام أخرى"، وهم الذين أكملوا الاحتياط الأول.
 
وأعفى مشروع القانون الجديد كبار الضباط البالغون 70 عاما "من أصحاب رتبة عميد إلى فريق" والضباط السامون "أصحاب رتبة رائد إلى عقيد" البالغون 65 عامًا والضباط الأعوان "الملازمون إلى النقباء" البالغون 50 عاما وضباط الصف البالغون العاملون "60 عاما" وضابط الصف ورجال الصف المتعاقدون البالغون 50 عاما من التعبئة فيما قلصت الفترة بـ5 أعوام للنساء المجندات.
روسيا اليوم
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