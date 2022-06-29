أول تعليق من والدي نيرة أشرف بعد الحكم على قاتلها بالإعدام

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نشرت وسائل الإعلام المصرية رد فعل أسرة الطالبة نيرة أشرف بعد الحكم بإحالة أوراق قاتلها إلى المفتي تمهيدا لإعدامه.

واكتفت والدة الضحية بعبارة "الحمدلله" بعد الحكم، بينما كانت تهم بالخروج من مبنى المحكمة، وسط جمهور كبير من الصحفيين والمواطنين.

أما والد نيرة، فقال "أنا أثق بالقضاء المصري دائما"، كما ردد عبارة "الحمدلله"، وأكد أنه سيقيم العزاء "بعد الحكم".

وقررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

والأحد الماضي، عقدت محكمة جنايات المنصورة في مصر أولى جلسات، محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة على كل المداخل، وانتشرت قوات الأمن المركزي المصرية بمحيط القاعة، استعدادا لبدء المحاكمة.

وكانت النيابة العامة في مصر أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانا بشأن الجريمة التي تعرضت لها الفتاة المصرية نيرة أشرف، قبل أيام، على يد أحد زملائها، على بوابة جامعة المنصورة، في حادثة هزت البلاد.

وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.