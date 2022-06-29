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إسبانيا تفتح تحقيقاً في مقتل مهاجرين على سياج مليلية

29
JUNE
2022
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أعلنت النيابة العامة الإسبانية فتح تحقيق في مقتل 23 شخصًا على الأقلّ خلال محاولة نحو ألفي مهاجر إفريقي دخول مليلية بالقوة الجمعة انطلاقا من الأراضي المغربية.
 
وقال مكتب المدّعي العام الإسباني في بيان إنّه "طلب فتح تحقيق لتسليط الضوء على ما حدث" بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في هذه الحادثة.
 
وقضى ما لا يقل عن 23 مهاجرا وأصيب 140 شرطيا بجروح، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول نحو ألفي مهاجر فجر الجمعة عبور السياج الفاصل نحو مليلية.
 
وكانت السلطات المغربية أوضحت عقب الفاجعة أن الضحايا قضوا في حوادث "تدافع وفي سقوطهم من السياج الحديد"، مشيرة أيضا إلى "استخدام وسائل عنيفة جداً من المهاجرين".
 
والإثنين وجّهت النيابة العامة بمدينة الناظور المغربية تهما جنائية لـ65 مهاجرا اعتقلوا بعد هذه المحاولة، من بينها "الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح".
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