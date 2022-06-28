الحكومة الأردنية حول حادث تسرب الغاز السام في العقبة: الوضع تحت السيطرة

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قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن "الوضع في العقبة تحت السيطرة"، وإن العمل جار للانتهاء كليا من تداعيات "الحادث الأليم".

وقال الخصاونة خلال ترؤسه اجتماعا في غرفة العمليات بمحافظة العقبة، إنه كلف وزير الصحة بوضع كل الإمكانات بتصرف المستشفيات الموجودة في مدينة العقبة للتعامل مع الحادثة.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، قال إن الجهات المختصة تقوم حاليا "بإجراء تعقيم وتطهير لمكان حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة".

وأوضح الشبول في حديث مع التلفزيون الأردني أن الجهات المختصة قامت بفرض طوق لمسافة 5 كيلومترات، حول مكان الحادث "لمنع أي احتمال لإصابات جديدة"، وأكد أنه "لن تكون بعد ذلك أي آثار للحادثة".

وأشار الشبول إلى أن عدد المتواجدين في المستشفيات حاليا 123 مصابا، وأعلن أنه من المتوقع خروج المزيد من المصابين من المستشفيات خلال الساعات القادمة.

وأكد الشبول بأن الأمور تحت السيطرة، ولم تعد هنالك خطورة على العقبة وأهلها وزوارها.