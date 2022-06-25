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فنادق تركيا ومصر ممتلئة حتى منتصف الشهر القادم

25
JUNE
2022
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أفادت شركات السياحة الروسية بأن الفنادق المشهورة في تركيا ومصر توقف عملها حتى منتصف يوليو القادم بسبب عيد الأضحى.
وقال المكتب الصحفي لشركة "TezTour" السياحية: "يتجاوز الطلب على الراحة في الخارج في الصيف الجاري بشكل كبير على العرض بسبب القيود المفروضة في المجال الجوي. ولا تزال مصر وتركيا تتصدران قائمة الدول الأكثر شعبية بين الزبائن. وفي كلا البلدين تشهد الفنادق نسبة إشغال عالية من نهاية يونيو الجاري إلى منتصف يوليو القادم بسبب الاحتفالات بعيد الأضحى خلال هذه الفترة. ويتم حجز معظم الأماكن فيها من قبل السوق المحلية، لذلك توقف هذه الفنادق العمل بالنسبة للسياح الأجانب. أما الغرف المتبقية فترتفع أسعارها".
هذه المعلومات أكدتها أيضا شركة "Fun&Sun"، قائلة: "يتم البيع إلى تركيا ومصر بنشاط. لا توجد مشاكل في التحميل. بالنظر إلى أن الفترة من 9 إلى 13 يوليو القادم هي عطلة إسلامية، فإن الأماكن في الفنادق الشعبية تنتهي بسرعة. في هذا الصدد يحتاج كل من يخطط لعطلته لشهر يوليو القادم إلى الإسراع".
هذا وأشارت شركة "Tez Tour" إلى أن المواطنين الروس يحجزون بالدرجة الأولى الغرف في فنادق 5 نجوم. وأضافت: "في مصر أكثر من 60% من الحجوزات تقع على فنادق 5 نجوم، والأغلبية المطلقة من السائحين يختارون الغردقة وشرم الشيخ في حين يفضل أقل من 5% من زبائن الشركة منتجعات سفاجا وسوما باي ومكادي. وفي تركيا هناك طلب كبير على الجولات مع الإقامة في كيمير وبيليك وألانيا".
من جانبها أشارت شركة "Anex Tour" إلى أن تركيا تعد رائدة في مبيعات الصيف الجاري، مدققة: "لكن بالرغم من توسع برامج الاستجمام في يونيو الجاري بفضل الرحلات الجوية الإقليمية، فإن عدد الرحلات لا يزال أقل مما كان عليه سابقا. وتتمتع بأكبر شعبية من حيث حجم النقل وبالتالي الطلب منطقة أنطاليا ومنتجعات ألانيا وسيديه وكيمير وبيليك".

روسيا اليوم
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