ملك الاردن: جاري تشكيل “ناتو” خاص بالشرق الأوسط

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اكد ملك الاردن عبدالله الثاني في اعقاب زيارة خاطفة قام بها أمس إلى دولة الإمارات أن تشكيل ناتو خاص بالشرق الأوسط سيخدم المنطقة في مواجهة التحديات المحدقة.

وقال العاهل الأردني، في حديث ل CNBC أن العمل جار من أجل تشكيل جبهة من مجموعة دول عربية لحماية المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده ستكون من أوائل الدول التي تدعم تشكيل “ناتو” خاص بالشرق الأوسط.

وأضاف إن زيارته إلى مصر وزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن تهدف إلى بحث أمن المنطقة ومساعدة بعضنا البعض.

وعن تراجع الدور الروسي في سوريا حذر الملك عبدالله من أن تراجع دور روسيا في سوريا، يزيد المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن تنظيم داعش عاد للظهور مجدداً.