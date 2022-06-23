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الجيش السوري يشن عملية برية بغطاء جوي روسي لملاحقة "داعش" في البادية

23
JUNE
2022
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يشن الجيش السوري عملية برية، بغطاء جوي روسي، لملاحقة مسلحي "داعش" في صحراء البادية شرقي محافظة الرقة السورية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر ميدانية في ريف الرقة، أن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت، اليوم الخميس، عملية برية لتمشيط البادية والمناطق الريفية بين الحدود الإدارية بمحافظتي الرقة ودير الزور، ومنها بادية جبل البشري على وجه الخصوص.
وذكرت الوكالة أن العملية التي بدأتها وحدات من الجيش السوري بدعم من الطيران الحربي السوري- الروسي المشترك، شهدت "في ساعاتها الأولى سلسلة من الغارات الجوية والاشتباكات المباشرة مع فلول "داعش" أسفرت عن مقتل وإصابة مسلحين في التنظيم الإرهابي".
وأضافت المصادر أن الجيش السوري حشد عددا كبير من قوات المشاة، وباشر بعملية تمشيط بادية الرقة بدعم جوي من الطيران الحربي الروسي والسوري والذي بدوره شن سلسلة من الغارات على محاور تحركات "داعش" في المناطق المفتوحة على مناطق سيطرة الجيش الأمريكي في منطقة الـ (55) والتنف، عند مثلث الحدود (السورية- العراقية- الأردنية).
وتشارك تشكيلات عسكرية من "الفرقة 17" و"الفرقة 25 مدرعات" و"الفيلق الخامس" في العملية التي انطلقت من منطقة بادية الرصافة بريف الرقة، بهدف إطلاق حملة تمشيط واسعة في بادية الرقة بإشراف ودعم روسي، بحسب المصادر.
وتابعت المصادر أن أجواء بادية الرقة شهدت تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع والحربي الروسي منذ يوم أمس، في إطار تحضيرات المسرح الميداني للعملية البرية.
وأكدت المصادر للوكالة أن "مناطق البادية شهدت اشتباكات مباشرة مع فلول تنظيم "داعش" الإرهابي أدت لمقتل عدد منهم وإصابة آخرين خلال الساعات الماضية".
وشهدت بادية جبل البشري جنوب شرقي الرقة حدوث عمليتي استهداف للجيش الأولى استهدفت حافلة مدنية أدت لمقتل 11 عسكريا سوريا، واثنين من المدنيين وإصابة ثلاثة آخرين، وفي عملية ثانية قُتل عسكريان وأصيب ثالث بهجوم على إحدى النقاط العسكرية.

روسيا اليوم
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