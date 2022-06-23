العراق.. قتلى بنزاع عشائري في ميسان

A + A -

أكد مصدر أمني في العراق، الأربعاء، مقتل 6 أشخاص بينهم جندي خلال نزاع عشائري على ملكية أرض زراعية في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان، الملازم سعد الزيدي، لوكالة فرانس برس: "قتل 6 أشخاص بينهم جندي خلال نزاع عشائري وقع في ناحية العزير" الى الجنوب من مدينة العمارة، عاصمة محافظة ميسان (305 كلم جنوب بغداد).

وأضاف أن "الجندي كان في إجازة عند وقوع النزاع الذي اندلع بسبب خلافات حول ملكية أرض زراعية واستمر عدة ساعات".

وتشهد ميسان الواقعة في الجنوب العراقي، توترا أمنيا بسبب نزاعات عشائرية وتصفية حسابات سياسية وانتشار تهريب المخدرات في المحافظة الحدودية مع إيران.

وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريبها والاتجار بها لا سيما مادة الكريستال.

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية مطلع العام الحالي أن "محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".