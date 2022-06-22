بغداد: نتحرى أنباء تعرض مهاجرين عراقيين إلى مخاطر تهدد حياتهم

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تتحرى دقة الأنباء التي تشير إلى تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر تهدد حياتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما تتداوله وكالات ومواقع إعلامية، بشأن تعرض أعدادا من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر تهدد حياتهم".

وأضاف: "نتحرى دقة ما ورد عبر التقارير الرسمية التي ننسق مع السلطات والجهات الدولية للوقوف على تفاصيلها، فضلا عن نهوض سفاراتنا المعنية في تلك الدول بدورها في تقصي صحة المعلومات بشكل موثوق".