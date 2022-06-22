إعلام إسرائيلي: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

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أفادت هيئة البث الرسمية العبرية "كان" بأن عدد حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي سجلت قفزة في غضون نصف عام، حيث انتحر 11 جنديا منذ بداية عام 2022.

وأشارت إلى أن خلال العام المنصرم انتحر 11 جنديا وفي عام 2020 انتحر 9 جنود.

وذكرت الهيئة أن رئيس قسم القوة العاملة في الجيش الإسرائيلي، يانيف عاشور، عقد جلسة طارئة مع مسؤولي الصحة النفسية لدراسة الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع المقلق لهذه الحالات من الانتحار وارتباطها مع فترة كورونا ومتغيرات أخرى.

وأضافت أنه "لم يصدر من الجلسة أي استنتاج واضح، لكن قادة الجيش أمروا بمضاعفة اليقظة والانتباه إلى الموضوع".

وتابعت أن عاشور أمر بفتح خط ساخن للجيش الإسرائيلي.