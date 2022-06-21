living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. شاب ينتحر قفزا من أعلى برج القاهرة

21
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت العاصمة المصرية القاهرة واقعة مأساوية حينما صعد شاب إلى أعلى برج القاهرة بمنطقة الجزيرة وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة.
 
وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن قسم شرطة قصر النيل تلقى إخطارا من نقطة شرطة برج القاهرة بسقوط شاب من أعلى برج القاهرة وتوفي في الحال.
 
وأفاد رجال الشرطة بأن شهود العيان أكدوا أن الشاب غافل الجميع وصعد أعلى السور الحديدي الحاجز بالطابق الأخير للبرج وألقى بنفسه.
 
وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة للمشرحة وتولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.
 
وجاءت واقعة الانتحار بعد ساعات قليلة من قيام طالب بكلية الآداب في جامعة المنصورة شمالي القاهرة بذبح زميلته نتيجة رفضها الزواج منه.
 
وكان برج القاهرة البالغ ارتفاعه 187 مترا قد شهد في نهاية شهر نوفمبر 2019  انتحار طالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان ألقى بنفسه من أعلى البرج وهي الواقعة التي سببت جدلا واسعا وقتها، ومطالبات بتشديد الحراسة في الطابق الأخير للبرج.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout