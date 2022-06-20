"الفيروس الخطير" يتفشى في العراق.. ويحصد مزيدا من الأرواح

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، ارتفاع الإصابات والوفيات الناجمة عن الحمى النزفية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال المتحدث باسم الصحة العراقية، سيف البدر في بيان: "إن إحصائية الإصابات بالحمى النزفية من بداية عام 2022 بلغت 194 إصابة منها 32 حالة وفاة".

وكانت أرقام سابقة تحدثت عن إصابة 162 شخصا، توفي من بينها 27.

وحددت وزارة الزراعة العراقية، في وقت سابق، 4 عوامل أسهمت في ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية في العراق.

وتشمل العوامل قلة الكوادر البيطرية واستمرار ذبح الحيوانات العشوائي داخل المدن وعدم الاهتمام بنظافة الحظائر الحيوانية، فضلا عن تقليص الدوام الرسمي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

والحمى النزفية مرض معد، تتابين أعراضه خفيفة مثل الحمى والتعب إلى أخرى شديدة تهدد الحياة مثل الفشل الكلوي، وتلف جدران الأوعية الدموية.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، علما بأن الفيروسات التي تسبب الإصابة بهذا النوع من الحمى، تعيش في العديد من العوائل الحيوانية والحشرية، وتشمل في الغالب البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.