تفاصيل "كارثة العقار" بمصر.. أسرة تحت التراب ونجاة طفلة

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انتشلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة، الجمعة، 6 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار في وسط العاصمة المصرية.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن رجال الحماية المدنية نجحوا في استخراج جثة لرجل خمسيني يدعى صلاح وجثة أخرى لزوجته أميمة وثالثة لابنهما إسلام، فيما نجت ابنتهما شيماء من الموت وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج نظرا لتعرضها لإصابات.

وحسب المصدر فقد تم استخراج 3 جثث أخرى لم يتم التعرف على هويات أصحابها بعد، وتم نقل جميع الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك سكان نجوا من الموت في انهيار العقار بأعجوبة ومن هؤلاء شخص يدعى أحمد له منزل ومحل تجاري أسفل العقار، وكان معتادا البقاء في محله حتى الفجر، ولكن قبل الانهيار بلحظات ترك المحل وذهب لقضاء بعض الاحتياجات وعاد بعد 15 دقيقة فقط ليجد العقار تحول إلى كومة تراب فوق رؤوس ساكنيه.

يذكر أن العقار قد انهار بالكامل، فجر الجمعة، بينما طال الانهيار أجزاء من عقارين آخرين ملاصقين له.

وقال نائب محافظ القاهرة، إبراهيم عبد الهادي، في تصريحات سابقة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن العقار رقم 1 بحارة حسين شاهين عند تقاطع شارع طور سيناء بحي الوايلي وسط القاهرة انهار بالكامل فجرا، وأن شهود العيان أفادوا بوجود أسرة مكونة من قرابة 6 أشخاص تحت الأنقاض.

وأوضح أن العقار المنهار مكون من طابق أرضي و5 طوابق متكررة وهو من الطراز القديم المقام على حوائط حاملة وكان قد صدر له قرار بالإخلاء والترميم ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار مما نتح عنه انهياره.

وأشار إلى أن العقار المنهار تسبب في انهيار أجزاء من عقارين ملاصقين له وتقرر إخلائهما لحين معاينة الخبراء الفنيين وتقرير مصيرهما حفاظا على أرواح سكانهما.

من جانبه، تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال موقع العقار المنهار وأمر بتشكيل لجنة فنية هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار وفحص حالة العقارات المجاورة، كما تولت النيابة العامة التحقيق.