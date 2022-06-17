living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. تفاصيل رسالة سيدة لزوجها قبيل انتحارها وأولادها الثلاثة

17
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألقت ربة منزل مصرية بنفسها وأبنائها الثلاثة في ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، وقبل انتحارها كتبت رسالة لزوجها النائم تخبره بأسباب انتحارها.
 
وفي التفاصيل، قالت إحدى أقارب المجني عليها، إن واقعة الانتحار حدثت بسبب تراكمات وضغوط عائلية، جعلت الراحلة تُلقي بنفسها وأولادها في ترعة الإبراهيمية، دون معرفتها بتفاصيل الانتحار.
 
وأضافت أن والد الأطفال، متواجد في قسم شرطة سمالوط، للتحقيق معه، من أجل معرفة أسباب انتحار أفراد أسرته الأربعة.
 
وواصلت حديثها: "هي بتتخاتق هي وجوزها بصفة دائمة، وبتزعل وتروح بيت باباها، ويرجعوها، لكن المرة دي، كتبت ورقة لجوزها، إنه مش هيشوفها تاني، لا هي ولا العيال، ومشيت من إمبارح الظهر، وأخدت العيال، وجوزها كان نايم، صحي مالقهاش".
 
يذكر أن الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا، بغرق ربة منزل و3 أطفال في ترعة الإبراهيمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث الضحايا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout