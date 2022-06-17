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سلطان عُمان يعيد تشكيل مجلس الوزراء

17
JUNE
2022
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أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، الخميس، مرسوما يقضي بإجراء تعديل وزاري، وآخر بتشكيل مجلس أعلى للقضاء.
 
ويقضي المرسوم السلطاني، وفقا للتلفزيون العماني، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيين سالم العوفي وزيرا للطاقة والمعادن، ومحمد المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، وهلال السبتي وزيرا للصحة.
 
كما أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومان بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وإصدار نظام المحافظات.
 
وجرى تعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء، ومحمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
 
كما تقرر تعيين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير، ونقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية.
 
ووفقا للمراسيم السلطانية، تقرر تعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية، واعتماد هيكلها التنظيمي، كما تقرر نقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى زارة الإسكان والتخطيط العمراني.
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