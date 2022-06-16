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الاسد لوفد مشترك من روسيا ودونيتسك: نخوض معركة واحدة ضد عدو واحد

16
JUNE
2022
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اجتمع الرئيس السوري بشار الاسد مع وفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب ديمترى سابلين رئيس الجانب الروسى فى لجنة الصداقة البرلمانية السورية/الروسية ووزيرة خارجية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا.

وأطلع الوفد الرئيس الاسد على الاوضاع فى اقليم دونباس واخر تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة للدفاع عن المدنيين فى تلك المنطقة في وجه الجرائم التى يرتكبها النازيون المتطرفون هناك والجهود المبذولة لاعادة السكان الى مدنهم بعد استتباب الاوضاع فى الكثير من المناطق والبدء باعادة الاعمار فيها.

وأكد أعضاء الوفد رغبتهم ب”توثيق العلاقات مع سوريا فى المجالات كافة ورفع مستواها”، حيث سلمت وزيرة خارجية دونيتسك الرئيس الاسد رسالة من الرئيس دينيس بوشيلين تتعلق بهذا الاطار، ورحب الرئس الاسد بما جاء فى  رسالة الرئيس بوشيلين وعبر عن “استعداد سوريا للبدء بالعمل على رفع العلاقات مع جمهورية دونيتسك الى المستوى السياسي”.

واكد الرئيس السوري ان “روسيا وسوريا تخوضان معركة واحدة ضد عدو واحد ومن يدير الارهابيين والنازيين الجدد جهة واحدة هي الولايات المتحدة”، واعتبر أن “المعركة الاساسية والاكبر هى ضد سياسات الهيمنة التى يتبعها الغرب والذي يعتقد أنه المركز ويريد أن يدير العالم وفق  مصالحه، لذلك فان على الدول التي تدافع عن سيادتها أن تبني علاقات قوية فيما بينها بما يعزز مواقفها ويحقق مصالح شعوبها”.

وأشار أعضاء الوفد الى “أهمية التعاون الاقتصادى مع سوريا ونسج علاقات ثقافية مع الشعب السوري وخاصة أن ما يعيشه الشعب فى دونباس وما يقاتل  من أجله يشبه ما يعيشه الشعب السوري، لان الدول الغربية تستعمل سلاح  العقوبات غير الشرعية والحصار لخنق اقتصادات الدول التى لا تخضع لها”.

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