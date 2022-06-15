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تونس.. إضراب اتحاد الشغل يسبب "شللا جويا" الخميس

15
JUNE
2022
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أفاد مصدر نقابي تونسي بإلغاء كل الرحلات الجوية من وإلى تونسي، الخميس، الذي يوافق اليوم الذي أعلن فيه الاتحاد العام للشغل إضرابا شاملا.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول نقابي قوله إن كل الرحلات الدولية من وإلى تونس ستلغى يوم الخميس، بسبب إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام الشغل في الشركات العامة احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
 
وكان الاتحاد التونسي للشغل قد دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية، تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
 
وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل: "كل الرحلات الدولية والمحلية أيضا ستتوقف ابتداء من الساعة صفر هذه الليلة (ليل الأربعاء صباح الخميس). الاضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضا".
 
وفي تصريحات سابقة، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نوري الدين الطبوبي إن الإضراب العام المزمع تنفيذه الخميس، ستتبعه خطوات أخرى لضمان حقوق العمال التونسيين.
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