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أبو الغيط: المواجهة بين الدول العظمى تقترب والأيديولوجيا في العالم الغربي مخيفة

13
JUNE
2022
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علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، مشيرا إلى أنها سوف تستمر لفترة طويلة.
 
وقال أبو الغيط في برنامج تلفزيوني مصري، يوم الأحد: "الاتحاد السوفيتي تحلل في يناير 1992 وانطلقت الجمهوريات الروسية في طريقها، وتعرضت روسيا لهزة كبيرة حتى جاء بوتين وأعلن أنه سيتم إعادة الأراضي التي تنازلت عنها".
 
وأضاف: "سيرغي لافروف ‏وزير الخارجية الروسي، أعلن أن المواجهة قادمة ولا بد أن تتغير موازين القوى بالشكل الذي يحفظ لروسيا دورها وتأثيرها العالمي".
 
كما أشار أبو الغيط إلى أن حاملات الطائرات الأمريكية لم تقترب من جزر النسق الأول المطلة على الساحل الآسيوي التابعة للصين خوفا منها، موضحا أن "المواجهة تقترب بأي شكل والذي يحمي العالم من المواجهة عناصر كثيرة منها العقل ورغبة الإنسان في الحياة".
 
وأضاف: "ميزان التجارة بين الصين وأمريكا يصل إلى ما بين 500 و700 مليار دولار في الاتجاهين، وهناك مصالح أمريكية صينية مشتركة".
 
وتابع: "الاقتصاد الصيني ليس قائما على الاستهلاك الداخلي فقط وإنما على اقتصاد التصدير"، مبينا أن "ما يسمى بالعولمة والتبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا لم يمر عليها 10 سنوات ودخلوا في حرب عالمية، وهذا يعني أن الأيديولوجيا في العالم الغربي مخيفة". 
روسيا اليوم
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