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الجزائر.. المتورطون في وفاة شابين داخل طائرة أمام قاضي التحقيق

13
JUNE
2022
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استمع عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر مساء الأحد، لأقوال 6 أشخاص مشتبه فيهم في وفاة شابين على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
 
وعثر على الشابين متوفيين على متن طائرة كانت رابضة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي.
 
وسلمت مصالح الشرطة القضائية لأمن مقاطعة الدار البيضاء صباح الأحد، المشتبه بهم، للجهات القضائية وتم سماع أقوالهم عبر محاضر رسمية من طرف وكيل الجمهورية، ثم إحالة الأمر إلى عميد قضاة التحقيق من أجل التقصي في ملابسات وظروف الوفاة، حيث وجهت لهم تهم تهريب البشر بطريقة غير قانونية.
 
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن الأمر تعلق بالمدعو "خ.م." البالغ من العمر 34 سنة، "ب.ع" 23 سنة، "م.ب" 24 سنة، "ب.م" 46 سنة، إضافة إلى شخصين آخرين كانا وراء نشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه الضحيتان قبل وفاتهما بلحظات، وقد تم جرهما إلى التحقيق الابتدائي، إلى جانب 32 شخصا تم سماعهم من قبل عناصر الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، أغلبهم موظفون بشركة الخطوط الجوية ومختلف المصالح الحيوية على مستوى المطار.
 
يذكر أنه أمرا صدر بالتوقيف الإداري لتسعة أشخاص من بينهم مسؤولون من المديرية العامة الأمن الوطني ومطار الجزائر ويتعلق الأمر بمدير شرطة الحدود، نائبة مدير الحدود الجوية، نائب مدير أمن المطار، رئيس فرقة أمنية، محافظ الشرطة، المكلف بالمراقبة الجوية، كما تم توقيف كل من مسؤول قاعة المراقبة بالفيديو التابع لفصيلة شرطة الحدود بمطار الجزائر مع رئيس مصلحة بهذه الفصيلة، والمحافظة الرئيسية للشرطة المكلفة بتقنية الأمن داخل المطار والمراقبة الجوارية، ومفتش الشرطة المكلف بالمداومة على مستوى المطار.
 
وتمت إحالتهم على لجنة التأديب، في انتظار استكمال إجراءات المتابعة القانونية ضد المشتبه فيهم.
روسيا اليوم
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