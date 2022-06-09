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رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يبدأ زيارة إلى الإمارات

9
JUNE
2022
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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صباح الخميس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، يلتقي خلالها برئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان.
 
وأدلى بينيت قبل توجهه إلى الإمارات بتصريح قال فيه: "سألتقي رئيس الإمارات لنضيف طبقة للعلاقة التي تنسج بين بلدينا لتحقيق الأمن لشعبينا".
 
وقال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية: "بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، توجه رئيس مجلس الوزراء نفتالي بينيت صباح اليوم في زيارة دولة".
 
وأفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي استقبل لدى وصوله أبو ظبي من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.
 
كما ذكر أن الزعيمين سيلتقيان للمرة الثالثة "خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر"، وانهما سيبحثان في وقت لاحق اليوم "سلسلة من القضايا الإقليمية".هس
روسيا اليوم
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