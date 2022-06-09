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المغرب يحتضن أول اجتماع وزاري لدول إفريقيا الأطلسية

9
JUNE
2022
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انطلقت، صباح الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، الذي سيعرف مشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري.
 
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة.
 
وأشار البلاغ إلى أن أشغال الاجتماع الوزاري ستتمحور حول ثلاثة مواضيع تتعلق بـ"الحوار السياسي، والأمن، والسلامة"، و"الاقتصاد الأزرق والربط"، و"البيئة والطاقة".
 
وأضاف: "تأتي هذه المبادرة المغربية لتؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، ورغبتها في توحيد جهود مجموع البلدان المحاذية للساحل الأطلسي حول مبادئ مشتركة ومصالح متوافقة".
 
وخلص البلاغ إلى أنه في إطار التحضير لهذا الاجتماع الوزاري الأول، فقد انعقد يوم أمس الثلاثاء اجتماعا لكبار الموظفين.
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