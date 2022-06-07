مناورات روسية-سورية جويّة مشتركة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء مناورات مشتركة بين الطائرات الروسية والسورية تحاكي التصدي لضربات جوية لعدوٍ افتراضي في السماء السورية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنّ "الطيارين العسكريين الروس والسوريين أجروا مناورات مشتركة لصد ضربات جوية لعدو افتراضي".

وتضمنت المناورات تدريباً لمقاتلة سوفيتية الصنع من طراز ميغ 23، وقاذفة سوخوي 24 لسلاح الطيران السوري، بالإضافة إلى مقاتلات روسية حديثة لسلاح الطيران الروسي من طراز ميغ 29 وسوخوي 35،

وإطلاق صواريخ جوية على طائرات معادية.

وأكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الـ26 من أيار/مايو، أنّ "موسكو ستواصل دعم القيادة السورية في مسألة الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي البلاد".

وقال لافروف خلال حديث مع قناة "أر تي" العربية: "في سوريا، لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة لدول لم يدعها أحد، فحتى الآن، يقوم الجيش الأميركي الذي احتل جزءاً كبيراً من الضفة الشرقية لنهر الفرات، بإنشاء شبه دولة هناك، مشجعاً بشكل مباشر على الانفصالية، ومستخدماً لهذا الغرض أهداف جزء من السكان الأكراد في العراق".