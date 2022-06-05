مقتل طيارين في تحطم طائرة عسكرية في شمال الأردن

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أعلن الجيش الأردني في بيان الأحد تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي خلال قيامها بمهمة تدريبية ما أدى إلى مصرع ضابطين طيارين.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إنه "في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، مما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا في محافظة إربد شمال المملكة."



وأوضح المصدر أنه "نتج عن سقوط الطائرة إستشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي."