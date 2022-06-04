تركيا تتجه نحو السيطرة على مطار تيمبو شمال قبرص

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قالت الحكومة القبرصية اليوم السبت، إن تغيير وضع مطار تيمبو "إركان" غير الشرعي الموجود شمال البلاد، هو إجراء آخر من جانب تركيا لوضع المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة تحت سيطرتها.

وأفادت المعلومات أن المطار غير المعترف به قد أصبح "مطارا محليا" تركيا، بعد أيام فقط من رفض زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار مقترحات بشأن إجراءات بناء الثقة (CBMs) التي وضعها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، حيث تضمنت المقترحات أحكاما بشأن إخضاع المطار غير الشرعي لولاية الأمم المتحدة.

وفي حديثه إلى وكالة الأنباء القبرصية "cyprus"، قال المتحدث باسم الحكومة ماريوس بيليكانوس إن هذا إجراء آخر من جانب تركيا وقيادة القبارصة الأتراك ويثبت هدفهم الطويل الأمد المتمثل في وضع المناطق المحتلة من الجزيرة تحت السيطرة الكاملة لتركيا.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الإجراء "يأتي في أعقاب أعمال غير قانونية جديدة في منطقة فاماغوستا المسيجة وتوقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي الذي رافقه معارضة من جانب كبير من القبارصة الأتراك كما كان الحال مع رفض تدابير بناء الثقة المقترحة من جانبنا".

وقال بيليكانوس: "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسليط الضوء على الموقف والسلوك الاستفزازي لتركيا وقيادة القبارصة الأتراك معروفة".

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس القبرصي كان قد أرسل في الأسبوع الماضي، رسائل في جميع الاتجاهات أشار فيها إلى الإجراءات الجديدة غير القانونية من جانب القبارصة الأتراك والجهود التي يبذلها الجانب القبرصي اليوناني لكسر الجمود في محادثات قبرص.

وكانت الرسائل موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وزعماء الدول الضامنة، واليونان وتركيا والمملكة المتحدة، وجميع القادة الأوروبيين، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس البرلمان الأوروبي.

وقال الرئيس أناستاسيادس، إنه قدم أيضا إحاطة حية لنظرائه الأوروبيين الثلاثاء الماضي، طالبا منهم إقناع تركيا بأهمية إنهاء الأعمال والاستفزازات الأحادية الجانب بشكل عام، فضلا عن إعادة مشكلة قبرص إلى مسارها الصحيح، مؤكدا، "مرة أخرى نواجه السلوك السلبي والمتصلب والاستفزازي للطرف الآخر".

وأضاف المتحدث بيليكانوس، أن الجانب القبرصي اليوناني سيواصل جهوده "لاستنفاد جميع الوسائل المتاحة" لإنهاء الإجراءات التركية غير القانونية واستئناف المفاوضات من أجل حل مشكلة قبرص.

وكانت وسائل الإعلام القبرصية التركية قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع رصد تحرك لتغيير الوضع التشغيلي لمطار تيمبو. ووفقًا للتقارير، يهدف التغيير إلى خفض أسعار التذاكر لأن المنشأة لم تعد تعمل كـ "مطار دولي" على الرغم من أن أي رحلات جوية تعمل تجاه الشمال يجب أن تهبط أولا في تركيا ولا يمكنها الطيران مباشرة إلى هناك.

وقالت التقارير: "إنه بموجب الوضع الجديد، ستكون هناك زيادة في الرحلات الجوية إلى تركيا، في حين أنه من الممكن إدخال رحلات جوية إلى مناطق إضافية في البلاد".



