living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد 4 أيام.. الإمارات تشهد "ظاهرة فلكية غريبة"

2
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشهد بعض المناطق في الإمارات خلال الفترة بين 6 يونيو الجاري و7 يوليو المقبل، ظاهرة فلكية غريبة، وفقما ذكرت جمعية الإمارات للفلك.

وأوضحت جمعية الإمارات للفلك، أن المناطق الجنوبية من الإمارات، التي تشمل أم الزمول وليوا ومدينة زايد والقوع، ستشهد خلال الفترة المذكورة ظاهرة انعدام ظل الظهيرة.

وأرجعت الجمعية السبب في الظاهرة الفلكية إلى تعامد الشمس على دوائر العرض في هذه المناطق، حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الإمارات.

وأشارت الجمعية أيضا إلى أن مناطق أخرى في الإمارات، ستشهد أقصر ظل للزوال أو الظهر خلال السنة في هذه الفترة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، قوله: "سيكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر حوالي الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت الإمارات، وبالتالي لا يشاهد ظل للأشخاص أو المباني خلال وقت الظهيرة".

وأضاف الجروان: "أول تعامد لشمس الظهيرة سيكون على أقصى جنوب الإمارات في 6 يونيو الجاري قرب منطقة أم الزمول ثم تزحف منطقة التعامد إلى الشمال قرب مدينة زايد مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو الجاري ثم تعود نحو الجنوب قرب أم الزمول في 8 يوليو وبعد 10 يوليو ينتقل موقع التعامد نحو الجنوب ويبدأ ظل الزوال في التمدد".

ووفق رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، "تتعامد الشمس على مدار السرطان بحدود 21 يونيو الجاري يصاحبه أدنى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض وأقصر ليل وأطول نهار في الجزء الشمالي من الأرض فيما تتعامد على مدار الجدي بحدود 21 ديسمبر القادم يصاحبه اقصى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض وأقصر نهار وأطول ليل في الجزء الشمالي من الأرض بينما تتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 مارس والخريفي في 23 سبتمبر ويكون مقدار ميل ظل الزوال يعادل دائرة عرض الموقع متزامنا مع تساوي الليل بالنهار".

جدير بالذكر أن المناطق التي تقع بين مدار السرطان الذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للإمارات ومدار الجدي جنوبا، تتعامد عليها الشمس في موعدين خلال العام.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout