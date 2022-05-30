البرلمان العربي يدعو لوقف أي إجراءات إسرائيلية تستهدف القدس

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دان البرلمان العربي، بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك ورفع أعلام سلطات الاحتلال في ساحاته الشريفة.

وعدّ البرلمان، في بيان صدر عنه اليوم الإثنين، هذه الممارسات خطوات تصعيدية واستفزازية سوف تؤدي لمزيد من الاحتقان وتفاقم من حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وقال: إنّ “هذه الممارسات الاستفزازية تأتي امتدادًا للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات كونها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار لا يعلم أحد مداها.

وشدّد البرلمان، على ضرورة وقف أية إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، لافتًا أنّ إلى جميع قرارات الشرعية الدولية، تؤكد على عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وكان شارك آلاف من القوميين الإسرائيليين في مسيرة الأعلام عبر الحي الإسلامي بالبلدة القديمة بالقدس اليوم الأحد وردد بعضهم “الموت للعرب”، في تحد لتهديدات فصائل فلسطينية بالانتقام.