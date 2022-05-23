عناصر "داعش" يطلقون النار على مزارعين في كركوك خلال الحصاد

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أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، بأن عناصر تنظيم "داعش" أطلقوا النار على مزارعين كانوا يحصدون الحنطة في قرية بمحافظة كركوك، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

وقالت الخلية في بيان: "عمل إرهابي يبين خسة ودنائة عصابات داعش الإرهابية التي أقدمت على استهداف المزارعين الأبرياء بواسطة إطلاق نار عليهم مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار في قرية سامي العاصي التابعة ناحية تازة بمحافظة كركوك، مما أدى إلى استشهاد 6 من المواطنين أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة وحرق حاصدة و3 عجلات ومساحة من المزروعات".

وأضافت: "نفذت قطعاتنا الأمنية عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية التي سيكون مصيرها الموت أو خلف القضبان عن قريب".