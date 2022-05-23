الجامعة العربية تحذر من خطورة التجارة غير المشروعة بالأسلحة

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حذرت جامعة الدول العربية، من خطورة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الأفراد والمجتمعات وبخاصة على بؤر التوتر والنزاعات، داعية إلى ضرورة "أن يكون ثمة تصور شامل وممنهج لمعالجتها في شكل فعال"، على ما أوردت "وكالة الأنباء الإماراتية" (وام).

جاء ذلك في كلمة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي في جامعة الدول العربية، خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته الجامعة اليوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية»