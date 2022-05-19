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مباحثات أردنية سورية لإعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي

19
MAY
2022
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روسيا - كشف برلماني أردني أن وفدا من مؤسسة الخط الحجازي الأردني سيزور سوريا قريبا، لتفعيل سكة حديد الحجاز التي تعد من أقدم السكك في المنطقة.
 
ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية ماجد الرواشدة، أن الوفد الأردني سيبحث في سوريا تفعيل سكة الحديد "لغايات تجارية وسياحية، تعود على الجانبين بالفائدة الاقتصادية".
 
وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع تحديد المُعيقات والتحديات وتذليلها لإيجاد حلول لها لإعادة تنشيط الخط الحجازي المهم والحيوي لقطاع السياحة والنقل والخدمات في الأردن".
 
وأوضح مدير المؤسسة زاهي خليل، أن المباحثات بين المؤسسة ونظيرتها السورية (المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي)، تأتي لإعادة تفعيل الخط لغايات سياحية بالمرحلة الاولى، وتجارية للمرحلة الثانية.
 
ونقلت "عمون" عن خليل أن المؤسسة تتوقع رفع الدخل السياحي من إعادة تفعيل الخط الحجازي من 10 - 25 في المئة في السنة الأولى، وأشار إلى أن "المسألة تعتمد على الجانب السوري الذي أبدى تعاونا وترحيبا بهذه الخطوة من خلال دعوة الوفد الأردني للزيارة وبحث إعادة تفعيل الخط".
 
وأكد مدير الخط الحجازي، أن الأردن جاهز "لوجستيا وفنيا" لتشغيل الخط، وقال إن "العراقيل تتركز في الجانب السوري ومدى قدرته على حماية الخط من جانبه وإعادة صيانة وتأهيل أجزاء من السكة تضررت نتيجة الحرب هناك".
 
يذكر أن الخط الحديدي الحجازي، أنشئ فترة ولاية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بهدف خدمة الحجاج المسلمين، وربط أقاليم الدولة العثمانية، ونقل البضائع والجنود، ويربط الخط بين دمشق وعمان وصولا إلى المدينة المنورة.
روسيا اليوم
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